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Латвия и Швеция совместно закупят боеприпасы «Carl Gustav»

LETA
Фото: OR-6 Gatis Indrevics

Министерство обороны заключило со шведским закупочным агентством «Fоrsvarets Materielverk» соглашение о совместном участии в закупке боеприпасов к противотанковому оружию «Carl Gustav», сообщили агентству ЛETA в пресс-службе Минобороны.

Соглашение о покупке боеприпасов «Carl Gustav» для вооруженных сил Швеции, Эстонии и Латвии заключено на семь лет В его рамках для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии планируется закупить разного вида боеприпасы «Carl Gustav», предназначенные для имеющихся на вооружении НВС 84-миллиметровых гранатометов. Боеприпасы поставит предприятие «SAAB Dynamics AB».

Эта закупка - первый проект сотрудничества министерств обороны Латвии и Швеции, который будет реализован в рамках заключенного в январе 2017 года договора.

Для обеспечения нужд НВС по-прежнему в силе заключенный в июне 2014 года на пять лет с правом продления еще на два года договор между предприятием «SAAB Dynamics AB» и Европейским оборонным агентством, Эстонией, Латвией, Литвой, Чехией и Польшей, в рамках которого Европейское оборонное агентство действует как централизованная закупочная структура.

Участие Латвии в двух закупочных договорах позволит купить боеприпасы для нужд НВС по экономически более выгодным ценам, подчеркивает Минобороны.

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