Школьники хотят работать: число желающих - вдвое выше, чем количество мест

Число желающих работать летом школьников по-прежнему в два с лишним раза превышает количество предлагаемых рабочих мест, сообщила директор Госагентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд».

ГАЗ не в состоянии удовлетворить всех желающих работать летом школьников, но ежегодно в пределах своих возможностей старается увеличить количество рабочих мест для них.

В этом году почти 500 работодателей предложили на время летних школьных каникул 5100 рабочих мест. В июне более 1000 школьников уже начали работать на рабочих местах, созданных примерно 300 работодателями.

Как сообщалось, с 1 июня по 31 августа ГАЗ проводит мероприятия трудовой занятости во время летних каникул для учащихся общеобразовательных, специальных и профессиональных учебных заведений.