Какую погоду нам обещают на Лиго

По последним прогнозам, дождь в самую короткую ночь в году нам не обещают, хотя небо местами будет затянуто.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что количество осадков в Янову ночь может быть ниже нормы, но температура воздуха выше нормы - так что тепло и без дождя, пишет nra.lv.

В свою очередь фенолог Вилис Букшс

прогнозирует теплую и даже жаркую погоду с кратковременными грозами.

Прогноз на портале Gismeteo.lv сейчас тоже радует летними градусами на предстоящие праздники - от +27 lдо +29 градусов днем и +18 ночью.

Более точный прогноз повится ближе к празднику, а пока что будем надеяться, что прыгать через костер и жарить шашлыки сможем без зонтов и дождевиков.