Какую погоду нам обещают на Лиго

По последним прогнозам, дождь в самую короткую ночь в году нам не обещают, хотя небо местами будет затянуто.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что количество осадков в Янову ночь может быть ниже нормы, но температура воздуха выше нормы - так что тепло и без дождя, пишет nra.lv.
В свою очередь фенолог Вилис Букшс
прогнозирует теплую и даже жаркую погоду с кратковременными грозами.
Прогноз на портале Gismeteo.lv сейчас тоже радует летними градусами на предстоящие праздники - от +27 lдо +29 градусов днем и +18 ночью.
Более точный прогноз повится ближе к празднику, а пока что будем надеяться, что прыгать через костер и жарить шашлыки сможем без зонтов и дождевиков.