В БЗС хранится 4650 карточек агентов КГБ: среди них работники культуры и религиозные деятели

В картотеке агентов Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР, которая хранится в Бюро по защите Сатверсме (БЗС), имеется по крайней мере 4650 карточек.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА информации, комиссия по научному изучению деятельности КГБ установила примерное количество карточек. На все просьбы предоставить данные о картотеке БЗС комиссии отказало, ссылаясь на защиту личных данных физических лиц.

Данная картотека позволяет идентифицировать часть агентов, которые вербовались с 1944 по 1991 год, преимущественно в последние десятилетия существования СССР.

Карточки можно разделить на пять категорий, из которых часть заведена на лиц, не оформленных как агенты, а еще часть числятся кандидатами на вербовку. В основном в картотеке содержатся данные о людях, которые на момент вербовки проживали на территории Латвии, но часть была завербована за пределами страны.

Из картотеки следует, что агенты вербовались во всех слоях общества - это школьники, студенты, колхозники, работники совхозов, учреждений образования и культуры, научные работники, священнослужители и др. Представлены лица и с начальным, и средним, и высшим образованием.

По данным агентства ЛЕТА, в картотеке имеются данные на 77 агентов, связанных с различными религиозными организациями, в том числе 61 агент представлял крупнейшие христианские конфессии Латвии. Примерно половина агентов была из римско-католической церкви, также были агенты из евангелическо-лютеранской и православной церквей, старообрядцев, баптистов, а также один раввин Рижской синагоги. Среди агентов числятся бывшие и нынешние руководители и известные деятели христианских конфессий. Несколько агентов, которые во время вербовки учились в духовных семинариях, в настоящее занимают высокие церковные посты за пределами Латвии.

В картотеке имеется 600 карточек агентов из числа работников культуры ЛССР, в том числе вербовались не только, писатели, художники, композиторы, но и директора домов культуры и клубов, эстрадные исполнители, участники рок-групп и даже диджеи.

Из картотеки следует, что более половины агентов были латыши, представлены также русские, украинцы, белорусы, поляки и евреи, представители других народов СССР. Также было завербовано несколько немцев, французов и один бельгиец.