На этой неделе начнутся работы по реконструкции Деглавского моста

Реконструкцию путепровода на ул. Аугуста Деглава в Риге за 4,27 млн евро проведет литовская компания АО «Kauno tiltai», сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

Как рассказала агентству ЛЕТА представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола, заявки на конкурс подавали четыре претендента - «LNK Industries Group», АО «BMGS», ООО «Tilts» и АО «Kauno tiltai».

Работы начнутся уже на этой неделе, и это часть первого этапа проекта, который предусматривает реконструкцию улиц в районе Деглавского моста.

Реконструированы будут ул. Вагону, Аугшиела, Ата, сам путепровод. На участке от перекрестка ул. Аугшиела и ул. Яня Асара до перекрестка ул. Вагону и Пернавас будет построен коллектор ливневой канализации.

На втором этапе будут приведены в порядок коммуникации, а ливневая канализация проложена на участке ул. Матиса от ул. Вагону и ул. Валмиерас и на ул. Валмиерас до перекрестка ул. Лачплеша и Сатеклес.

Третий этап проекта предусматривает перестройку перекрестков и изменения в организации движения на подъездных путях к Деглавскому мосту.

Затраты на все три этапа составят 10 млн евро, причем 8,5 млн евро будет перенаправлено из средств ЕС, предоставленных на реконструкцию стадиона «Даугава», а 1,54 млн евро выделит самоуправление.