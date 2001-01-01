Бывшие руины на Кугю 13 продадут предпринимателю Михаилу Ульману

Кабинет министров во вторник одобрил подготовленный Министерством экономики проект распоряжения о передаче здания на ул. Кугю, 13 в Риге на приватизацию принадлежащему предпринимателю Михаилу Ульману ООО «Jusu grupa «Arhitekts»».

Стоимость этой недвижимости Минэкономики не указало, но предполагается, что покупатель 80% ее оплатит в евро, 20% - приватизационными сертификатами.

Здание на ул. Кугю, 13 расположено напротив здания Латвийской национальной библиотеки.

В 2015 году оно было признано руинами категории «B», а в 2016 году Агентство приватизации (АП) объявило закупочный конкурс на приведение его в порядок. Выигравшее конкурс ООО «Trigone buve» выполнило эти работы за 137 385 евро.

Недвижимость на ул. Кугю, 13 включает в себя земельный участок площадью 1189 кв. м и здание площадью 3642 кв. м. Она внесена в Рижскую городскую земельную книгу на имя Латвийского государства в лице АП.

13 февраля 2002 года в Рижской городской земельной книге было закреплено право аренды ООО «Jusu grupa «Arhitekts«» на эту недвижимость до 18 октября 2021 года. В том же году предприятие выразило желание приватизировать эту недвижимость, на которую имеет право первой руки при покупке.

По информации «Firmas.lv», ООО «Jusu grupa «Arhitekts«» зарегистрировано в 2001 году, его основной капитал - 50 490 евро. 90,2% долей капитала принадлежат Ульману, 9,8% - Веньямину Гуревичу, которому в свое время принадлежала гостиница «Рига».

ООО «Jusu grupa «Arhitekts«» с 2005 года не получало доходов от основной деятельности и почти все годы своего существования работало с убытками.