В среду ожидается переменная облачность; жары синоптики не обещают

Ночью ветер стихнет, а температура воздуха понизится до +5..+12 градусов.

Днем воздух прогреется до +19..+24 градусов, но на побережье при умеренном ветре со стороны моря не будет теплее +16..+19 градусов.

В Риге в ночь на среду облака рассеются, будет дуть слабый северо-западный ветер, а температура воздуха опустится до +12 градусов, немного прохладнее будет в пригороде. День пройдет с небольшой или переменной облачностью и умеренным северо-западным ветром, температура воздуха повысится до +19 градусов, у моря - до +17 градусов.