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Латвия все ближе к запрету нерожавшим женщинам жертвовать яйцеклетки

LETA
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Комиссия Сейма по социальным делам и труду передала на рассмотрение в парламенте в третьем чтении поправки к закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, запрещающие нерожавшим женщинам жертвовать яйцеклетки.

Комиссия еще 28 февраля решила направить этот законопроект на рассмотрение в окончательном чтении на пленарном заседании Сейма 15 марта, но затем решила продолжить его обсуждение.

Ранее комиссия уже несколько раз обсуждала этот вопрос и внесла в законопроект ряд редакционных уточнений. Сейм несколько раз исключал этот законопроект из повестки работы заседаний и продлил срок подачи предложений к нему.

Против принятия этих поправок у здания Сейма было проведено несколько акций протеста.

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