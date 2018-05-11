Сын министра юстиции Расначса участвовал в гей-параде (фото)

Согласно информации KasJauns.lv., юноша шел завернувшись в флаг цветов радуги - символ сексуальных меньшинств.

Также он разместил в Инстаграме фото, как проводит свободное время в клубе для представителей нетрадиционной ориентации Golden. Замечено, что перед прайдом он делился информацией о на тот момент предстоящем событии.

babie$$$ A post shared by Jēkabs Kārlis Rasnačs (@jekabsrasnacs) on Jun 11, 2018 at 2:59am PDT

Напомним, что его отец - представитель одной из самых консервативных партий в Латвии.