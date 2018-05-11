Сын министра юстиции Расначса участвовал в гей-параде (фото)

Сын министра юстиции Дзинтарса Расначса Екаб Карлис принимал участие в прошедшем в Риге гей-шествии «Балтийский прайд».
Согласно информации KasJauns.lv., юноша шел завернувшись в флаг цветов радуги - символ сексуальных меньшинств.
Также он разместил в Инстаграме фото, как проводит свободное время в клубе для представителей нетрадиционной ориентации Golden. Замечено, что перед прайдом он делился информацией о на тот момент предстоящем событии.
Напомним, что его отец - представитель одной из самых консервативных партий в Латвии.