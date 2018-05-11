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Сын министра юстиции Расначса участвовал в гей-параде (фото)

Русский TVNET/NRA
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Фото: Ieva Lūka / LETA

Сын министра юстиции Дзинтарса Расначса Екаб Карлис принимал участие в прошедшем в Риге гей-шествии «Балтийский прайд».

Согласно информации KasJauns.lv., юноша шел завернувшись в флаг цветов радуги - символ сексуальных меньшинств.

Также он разместил в Инстаграме фото, как проводит свободное время в клубе для представителей нетрадиционной ориентации Golden. Замечено, что перед прайдом он делился информацией о на тот момент предстоящем событии.

babie$$$

A post shared by Jēkabs Kārlis Rasnačs (@jekabsrasnacs) on

Напомним, что его отец - представитель одной из самых консервативных партий в Латвии.

they look into the mirror, they don't know what to wear 🔥

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