Конкурс на должность гендиректора СГД может быть объявлен в июле

Конкурс на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД) может быть объявлен в июле, прогнозировала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

По ее словам, и.о. начальника СГД Даце Пелека очень хорошо справляется с обязанностями, но с объявлением нового конкурса не надо затягивать. Перед тем, как объявить конкурс, нужно решить, что следует изменить в его процедуре.

На этой неделе Рейзниеце-Озола встретится с директором Государственной канцелярии Янисом Цитсковскисом, чтобы обсудить запланированные изменения в процесс отбора кандидатов. Они нужны, чтобы более качественно оценивать риски, связанные с репутацией претендентов.

Также министр указала, что может быть выбрана другая компания по подбору персонала, чтобы круг претендентов был шире и многообразнее. Кроме того, нужно уточнить с органами безопасности, как проводится проверка претендентов перед тем, как назвать их публично.

Как сообщалось, Марис Скуиньш свою кандидатуру на должность главы СГД отозвал из-за якобы направленной против него кампании публичного очернения.