Ночной заезд по улице Сканстес: как принять участие и что надо знать

Уже стало традицией проводить ночной заезд по главным отремонтированным улицам Риги, где любой обладатель небольших колес – будь то ролики, скейты или самокаты – может опробовать новое дорожное покрытие. В этом году заезд состоится в субботу, 16 июня, а участникам предлагается проверить 3,5 километра улицы Сканстес, будет и отдельная трасса для детей в возрасте до 12 лет.

Длина заезда на улице Сканстес составит 3,5 километра, но каждый сможет сделать один или несколько кругов. В целях безопасности всех участников заезда - передвигаться на велосипедах запрещено.

Принимая во внимание пожелание участников предыдущих заездов, на этот раз пройдут отдельные заезды для детей и взрослых, также для тех и других предусмотрены отдельные трассы (для детей до 12 лет будет отдельная дорожка на 800 метров).

Дети в возрасте до 16 лет могут посещать мероприятие только вместе с родителями или опекунами.

Регистрация для участия – до 22:00 часов 14 июня на сайте www.naktsbrauciens.lv.

У каждого, кто зарегистрируется до указанного времени, будет возможность выиграть призы от спонсоров в разных номинациях, а также до 15 июня получить оригинальный номер участника в магазине Sportland в Domina. Организаторы рекомендуют получить номера заранее, чтобы не тратить много времени в день заезда.

Заезд стартует у Arēna Rīga, по адресу: ул. Сканстес, 21. Детский заезд – в 21:00, взрослые стартуют в 23:00.

Впрочем, приезжать можно гораздо раньше – уже в 19:00 участников на месте старта ожидают самые разные мероприятия и выдача номеров. Там же будет работать пункт аренды инвентаря. Трасса будет доступна до 01:00 ночи.

В целях безопасности организаторы призывают участников использовать защитные шлемы, наколенники и налокотники. Для участников в возрасте до 18 лет защитные шлемы – обязательны!