В ресторанах Vairāk saules проходят обыски

По данным портала Lsm.lv, это связано с подозрениями, что на предприятии могут мошенничать с кассовыми аппаратами, в связи с чем государство недополучает до 1,5 млн евро. Владелец Эндийс Берзиньш это отрицает.

О том, что в сети происходят некие события свидетельствует закрытие ресторанов сразу после обеда. Клиентам пришлось покинуть столики, двери закрыты, на них красуются таблички о закрытии «по техническим причинам».

Обыск проводится на основании некоего заявления.

"Обыск необснован - это на 100%. Они ничего не найдут, они не могут ничего найти, так как мы подобным не занимаемся, - заявил Берзиньш, который считает, что посредством полиции кто-то сводит счеты с компанией.

Полиция пока воздерживается от комментариев. Когда Vairāk saules откроет двери, пока неизвестно.