Вторник, 12 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

В ресторанах Vairāk saules проходят обыски

LETA
Фото: Edijs Pālens / LETA

Во вторник в ресторанах сети Vairāk saules и главном офисе полиция проводит обыски.

По данным портала Lsm.lv, это связано с подозрениями, что на предприятии могут мошенничать с кассовыми аппаратами, в связи с чем государство недополучает до 1,5 млн евро. Владелец Эндийс Берзиньш это отрицает.

О том, что в сети происходят некие события свидетельствует закрытие ресторанов сразу после обеда. Клиентам пришлось покинуть столики, двери закрыты, на них красуются таблички о закрытии «по техническим причинам».

Обыск проводится на основании некоего заявления.

"Обыск необснован - это на 100%. Они ничего не найдут, они не могут ничего найти, так как мы подобным не занимаемся, - заявил Берзиньш, который считает, что посредством полиции кто-то сводит счеты с компанией.

Полиция пока воздерживается от комментариев. Когда Vairāk saules откроет двери, пока неизвестно.

0 Комментарии