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В пожаре на Адажском полигоне выгорело 770 га

LETA
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Фото: AP/ScanPix

В результате пожара, который начался в воскресенье на Адажском полигоне, выгорело 770 га территории, и работы по тушению пожара продолжаются, сообщил руководитель отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Пока не рассчитано, какую часть выгоревшей территории составляет лес, неизвестен и объем ущерба.

Сегодня огонь уже не распространялся за пределы территории локализации, но количество задействованных в тушении людей не уменьшилось.

По словам Яункикиса, до наступления темноты пожар еще не будет потушен.

Как сообщалось, пожар на полигоне в Адажи начался около полудня в воскресенье. Хотя его удалось успешно локализовать, в понедельник во второй половине дня из-за сильного ветра огню удалось вырваться с локализованной территории.

В ликвидации пожара участвовали представители ГСЛ, пожарные, военные и добровольцы.

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