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Уборка мусора с обочин дорог обходится в 400 тыс. евро в год

rus.db.lv
Фото: Mārtiņš Otto

VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» (LAU) каждый год тратит на очищение замусоренных обочин дорог более 400 тыс. евро. Количество выбрасываемого мусора не меняется, то есть отношение водителей к природе остается прежним.

Если бы водители и пассажиры выбрасывали меньше, эти средства могли бы быть направлены на более полезные цели - например, положить на грунтовых дорогах черное покрытие или чаще грейдировать грунтовые дороги, отводить воду с грунтовых дорог.

На обочины дорог выбрасывают мешки, бумагу, бутылки, нередко люди избавляются от своего мусора, оставляя его у контейнеров на автобусных остановках. На обочинах дорог оставляют крупногабаритные и строительные отходы, а также опасные отходы, которые на обычной свалке выбрасывать нельзя (бытовая техника).

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