Лабиринт для человека в инвалидном кресле? Паралимпийцы критикуют стадион Daugava

Самый доступный стадион в Балтии или лабиринт для человека в инвалидном кресле? Паралимпийцы побывали на стадионе «Даугава» и обнаружили, что он не так уж и доступен для людей с особыми потребностями, сообщает передача «Сегодня вечером» на LTV7.

Элмарс Мартинсонс, член правления стадиона Даугава, очень горд результатом реновации - по оценке экспертов, стадион соответствует высшим требованиям футбола и легкой атлетики. Стадион строился так, чтобы угодить всем — и танцорам, и футболистам, и легкоатлетам и людям в инвалидном кресле. Угождать последним предписывают правила кабинета министров. На реконструкцию объекта ушли почти 62 миллиона евро.

Вице-президент паралимпийского комитета Айгарс Апинис уже на входе на стадион столкнулся с первой проблемой: лифт у стадиона только один. По опыту паралимпийца, лифты ломаются часто и чинятся долго, а в таком случае человек в инвалидной коляске сможет выбраться со стадиона только при помощи пожарных. Хотя многие проблемы нового стадиона больше связаны с отсутствием грамотной навигации. Человеку в инвалидной коляске не так уж и просто понять, куда ему идти. Тем не менее, Апинис считает, что для обычного посетителя мероприятий стадион действительно хорош, а вот паралимпийцу придется сложно.

В лифт не поместится спортивная коляска, а пандус соединяющий сам стадион с раздевалками выполнен из грубого покрытия,

которое может повредить колёса коляски. В душевых есть специальные пластмассовые стульчики для инвалидов, но до них не добраться не замочив собственную коляску, к тому же они скользкие. «На такой стульчик может присесть человек, которому тяжело ходить, который устал… Но если у человека не двигаются ноги, не работает пресс живота, спина, руки или он ампутант — это просто деньги на ветер!» - указал паралимпиец.

Таких мелких недочетов на стадионе полно. Например, в зону отдыха может попасть человек в коляске, но он не может попасть в сауну — слишком узкие двери, а подъемник, ведущий в туалет для инвалидов на этаже с раздевалками, слишком медленный. Чтобы паралимпийцы-колясочники могли тренироваться на стадионе Даугава, им надо крепить коляски к газону. В паралимпийском комитете говорят, что им не разрешают это делать, так как это портит газон и вызывает недовольство футболистов. Поэтому комитет не видит стадион Даугава как полноценное место для тренировок, хотя хотел бы. Специальный паралимпийский центр сейчас на самой начальной стадии строительства и ещё пару лет параспортсмены должны будут использовать ту инфраструктуру, которая есть.

Руководство стадиона приняло во внимание рекомендации паралимпийцев.

Например, обещало перепрограммировать медленный пандус. Элмарс Мартинсонс говорит, что строительство на территории стадиона будет длиться до 2022 года, «тут будут другие спортивные постройки — манеж легкой атлетики, хоккейный холл, многофункциональный холл, в рамках которых мы будем решать и вопросы доступности, и другие вопросы, связанные со спортивной инфраструктурой.». Глава стадиона уверен, что серьезных проблем с доступностью у стадиона нет.