LTV7: такси включили «плавающие» тарифы

Чем больше спрос, тем дороже. С 1 июня таксомоторные компании ввели плавающие тарифы. Самоуправления больше не могут устанавливать потолок цен для таксистов. Новый порядок многих клиентов очень неприятно удивляет, сообщает «Руское вещание LTV7».

«2 часа ночи, аэропорт RIX: taxify предупреждает о повышенных тарифах и при этом ни одной доступной машины. Panda — тоже машин нет. Ставлю yandex — результат тот же». «Вчера заказывала yandex вечером — Молс — Плявниеки. Сначала информативно посмотрела стоимость — 2.30, заказала через 5 минут — 1.90». «В taxify плавающий тариф. В панде из-за этого перегруз с 1 числа. И фиксированные в панде тоже подорожали».

«Нам на выходных ночью тоже таксист taxify объяснял, что сделали коэффиценты для часа-пик и загруженных направлений».

Социальные сети пестрят отзывами о новом порядке. «Долой потолок цен», - требовали таксисты и добились своего. С 1 июня самоуправления больше не могут устанавливать максимальные тарифы и контролировать стоимость услуг такси. Отсюда и жалобы.

Директор Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс объясняет: «До первого июня самоуправления могли устанавливать потолок цен, то есть максимально возможный тариф за услуги такси. Сейчас потолок цен отменили. Но здесь стоит отметить — отрасль такси — это рыночная услуга, нерегулируемая отрасль. А с потолком цен получалось, что расходы услуг - цена топлива, зарплата водителей и т. д. росли, а потолок цен не менялся. Поэтому отрасль и выступала за отмену регулирования цен самоуправлениями. Такси — это всё-таки эксклюзивная услуга».

Представитель министерства сообщения Дана Зиемеле-Адрицка тоже считает, что отрасль не должна регулироваться: «Норма о введении ценового потолка была введена в 2006 году. Прошло довольно много времени и многое за это время изменилось. Поэтому, при разработке поправок к закону об автоперевозках были учтены рекомендации совета по конкуренции о том, что услуга такси такая же коммерческая услуга как любая другая и цену устанавливать нельзя».

Однако это не значит, что таксисты теперь могут придумывать цены.

У предприятия задекларированы возможные тарифы. Они могут быть разными — например, рассчитанными на час-пик или праздники. Но превышать эти тарифы таксист не имеет права.

«На дверях отображён максимальный тариф, который может запросить фирма. Если он просит за поездку меньше — это его право. Проблемы появляются, когда превышается максимальный тариф. Если задекларирован один тариф, а водитель заявляет, что я из аэропорта до центра повезу вас только за 25 евро, то такого водителя необходимо призывать к ответственности», - утверждает директор Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Поэтому, вызывая такси через диспетчера, лучше всего уточнить цену по телефону, останавливая такси на улице — спросить стоимость поездки, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.