Среда, 13 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Ликвидация пожара на полигоне в Адажи может потребовать еще нескольких дней

LETA
  • Фото
  • Видео
  • Фото
Фото: Jānis Škapars / TVNET

Пожар, который в воскресенье вспыхнул на полигоне в Адажи, локализован, и огонь дальше не распространяется, но полная его ликвидация может потребовать еще нескольких дней, сообщил агентству ЛЕТА руководитель отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Если в ближайшее время не будет дождя, для полной ликвидации пожара может потребоваться еще неделя или даже больше времени, сказал он.

В целом во время пожара на полигоне выгорело 770 гектаров, работы по его тушению по-прежнему продолжаются. Пожар тушат сотрудники ГСЛ, военные, пожарные и добровольцы.

0 Комментарии