В Курземе продолжается засуха; В Вентспилсе выпало всего 2 мм осадков за 40 дней

Почти по всей Латвии сохраняется недостаток влаги, самая сильная засуха продолжается в Курземе, не лучше ситуация также в Земгале и Риге, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Павилосте и Вентспилсе за последние 40 дней выпало всего 2 мм осадков или неполные два литра на квадратный метр. На станции метеонаблюдений в Стенде в этот период зарегистрировано всего 2,4 мм осадков.

Меньше 10 мм осадков за последние 40 дней выпало в Кулдиге, на Колке, в Мерсрагсе, Салдусе и Руцаве, а также местами в центральной части страны - Добеле и Риге.

Больше осадков было в Видземе и Латгале - от 30 до 63 мм за последние 40 дней.

Климатическая норма осадков для Латвии на основе средних данных за период с 1981 по 2010 год составляет 49 мм в мае и 74 мм в июне.

В ближайшие дни в Латвии сохранится преимущественно сухая и теплая погода, прогнозируют синоптики. Кратковременные дожди ожидаются только местами, в лесах сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность.