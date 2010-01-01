Среда, 13 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

В Курземе продолжается засуха; В Вентспилсе выпало всего 2 мм осадков за 40 дней

LETA
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Почти по всей Латвии сохраняется недостаток влаги, самая сильная засуха продолжается в Курземе, не лучше ситуация также в Земгале и Риге, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Павилосте и Вентспилсе за последние 40 дней выпало всего 2 мм осадков или неполные два литра на квадратный метр. На станции метеонаблюдений в Стенде в этот период зарегистрировано всего 2,4 мм осадков.

Меньше 10 мм осадков за последние 40 дней выпало в Кулдиге, на Колке, в Мерсрагсе, Салдусе и Руцаве, а также местами в центральной части страны - Добеле и Риге.

Больше осадков было в Видземе и Латгале - от 30 до 63 мм за последние 40 дней.

Климатическая норма осадков для Латвии на основе средних данных за период с 1981 по 2010 год составляет 49 мм в мае и 74 мм в июне.

В ближайшие дни в Латвии сохранится преимущественно сухая и теплая погода, прогнозируют синоптики. Кратковременные дожди ожидаются только местами, в лесах сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность.

0 Комментарии