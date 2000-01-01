От величия до запустения: снесут историческое здание на Югле, принадлежавшее «Королю шелка» Латвии

В начале недели на Югле (улица Саламандрас, 1) горело некогда красивое здание, принадлежавшее в свои времена так называемому «Королю шелка», а именно владельцу текстильного завода «Rīgas audums» Роберту Хиршу, которое на данный момент превратилось в запущенную заброшку, облюбованную местными наркоманами, алкашами и бомжами. Ныне здание принадлежит Латвийскому университету. Директор департамента инфраструктуры ЛУ Маргер Почс рассказал TVNET, что здание планируется снести, как и несколько других, которые ВУЗ получил в опасном техническом состоянии.

На вопрос о будущем здания на улице Саламандрас 1, Почс рассказал, что недвижимость, в том числе и здания на улице Меию 2А и Меию 2B, ЛУ получил после восстановления независимости в уже опасном состоянии, соответственно зданиями был присвоен статус развалин.

Проведя обследование и финансовые расчеты, новые хозяева приняли решение, что восстановление нецелесообразно, поэтому сейчас ведется подготовка здания к сносу.

Помимо этого ЛУ делают все возможное, чтобы не допустить туда проникновение лиц, угрожающих зданию и окружающей среде.

Всего владения на улице Саламандрас 1 состоят из нескольких зданий на площади в 14 га, в целом здания в хорошем состоянии - они сданы в аренду.

Всего ЛУ принадлежат 62 объекта недвижимости и 105 зданий. Совсем недавно была утверждена концепция развития портфель недвижимости, приоритетом является развитие Академического центра в Торнякалнсе.

В свое время Роберт Хиршс построил текстильную империю из трех фабрик в трех государствах и более 2000 работников, став третьим по богатству предпринимателем Латвии. Его состояние превышало 100 миллионов евро.

Здание Хирш завещал ЛУ вместе с землей и еще четырьмя строениями на Саламандрас 1 (бывшая территория фабрики), а также землю и здания в Ратниеках.

Как уже ранее писал Русский TVNET, в понедельник 11 июня в здании был пожар. При ликвидации работали три экипажа. Как рассказала местная жительница Инга Цукура, здание горело уже пятый раз.

«Это здание принадлежит Латвийскому университету, который годами не интересуется объектом недвижимости. Здание заселили бомжи, малолетние наркоманы и хулиганы, которые разбрасывают вокруг шприцы. Несколько раз в неделю приходится вызывать полицию, чтобы навела порядок. Но, потом все продолжается и хулиганы портят то, что осталось от некогда красивого здания».

Урон от пожара на данный момент неизвестен.