Как с гуся вода: Женщина получила 77 штрафов за въезд в Юрмалу, но суд признал только один

Полиция Юрмалы выписала некой женщине штраф на 3850 евро за то, что она 77 раз въезжала в город-курорт без пропуска, но Рижский окружной суд признал обоснованным только один штраф на 50 евро. А все остальные штрафы были отменены, об этом сообщает передача «900 секунд» на канале LNT.

Полиция Юрмалы выписала жительнице Санте за въезд на курорт штрафов на 3850 евро, то есть по 50 евро за каждый раз за въезд без пропуска. Протоколы Санта получила только спустя пять месяцев после после первого нарушения и она обратилась к юристу поскольку считала, что полиция должна быда это сделать намного раньше.

Сначала суд Юрмалы признал, что женщина должна заплатить все штрафы, но последняя инстанция - Рижский окружной суд отменил 76 административных протоколов, оставив в силе только один протокол на сумму 50 евро.

В решении суда говорится, что слишком поздно применив штраф, не достигается цель, оговоренная в Кодексе административных нарушений - сдержать персону от повторных нарушений.

Действующая система, наоборот, способствовала систематическому нарушению, о выводах суда сообщает передача«900 секунд» на канале LNT.

«Первый штраф обоснован, поскольку незнание или забывчивость не освобождают от отвественности. Речь идет о соразмерности, которая последовала. Начало делопроизводства спустя пять месяцев после совершения нарушения - это ненормально и отсутствие трудовых ресурсов учреждения не может служить оправданием», - так передаче заявила юрист Инесе Аузиня, котора япредставляла интересы Санты.