Из Лондона в Москву на «Ладе»: как отчаянные поклонники футбола болеют, колдуют и путешествуют

Преданные поклонники футбола и увлекающиеся путешественники из Коста-Рики не остановились ни перед чем, чтобы достичь своей цели, а именно проехать через 10 стран из Лондона в Москву на советской «Ладе Ниве», чтобы поддержать свою сборную на Чемпионате мира по футболу. Друзья Себастьян, Оливер, Даниэль, Андреас и Эстебан преодолевая 12 тысяч километров, знакомясь с Европой и сталкиваясь с трудностями в пути, посетили и нашу страну. Что думают отчаянные создатели и участники проекта Subite al Chunche о Латвии и России, как они «наколдовали» победу своей сборной, чем «Лада» хуже других автомобилей, зачем ехать на чемпионат и еще много интересного ребята рассказали в эксклюзивном интервью Русскому TVNET.