В ближайшие дни температура воздуха в Латвии повысится, а в воскресенье и начале следующей недели она может достичь 30-градусной отметки, прогнозируют синоптики.

В четверг днем будет около +26 градусов, в пятницу и субботу станет на несколько градусов теплее, а в воскресенье и начале следующей недели столбики термометров поднимутся еще выше.

На следующей неделе возможна также первая тропическая ночь в этом году - такими синоптики называют ночи, когда температура воздуха не опускается ниже +20 градусов.

Также прогнозируется небольшая облачность, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

По прогнозам «Global Forecast System», во второй половине следующей недели станет прохладнее, а на Лиго температура воздуха не превысит +18..+23 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы.