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Выходные короткие, а шашлыка хочется: места для лигования, гриля и пикников в Риге

Русский TVNET
Фото: Evija Trifanova/LETA

В этом году Лиго выпадает аккурат на выходные дни - субботу и воскресенье. Это значит, что далеко уехать удастся вряд ли. Однако это вовсе не приговор, и рижане, планирующие провести самую короткую ночь в году в черте города, не должны отказывать себе в традиционных радостях - отдыхе на свежем воздухе и приготовлении шашлыка. Русский TVNET рассказывает, где, как и при каких условиях можно почувствовать атмосферу праздника, устроить гриль-вечеринки и пикники, не выезжая из латвийской столицы.

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