В четверг потеплеет до +26 градусов

В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, сообщает агентство ЛЕТА.
Ночью дождь возможен на юге страны, днем - в восточных районах, а также в центральной и южной частях Курземе.
Ночью похолодает до +8..+14 градусов, местами на севере страны, особенно на севере Курземе - до +5 градусов.
Днем воздух прогреется до +23..+26 градусов, на части побережья и под облаками в Латгале не будет теплее +20..+23 градусов.
Будет дуть слабый ветер, возможно и безветрие.
В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха ночью будет держаться немного выше отметки в +10 градусов, днем же воздух прогреется до +24..+25 градусов, у моря - до +21 градуса.