В четверг потеплеет до +26 градусов

Ночью дождь возможен на юге страны, днем - в восточных районах, а также в центральной и южной частях Курземе.

Ночью похолодает до +8..+14 градусов, местами на севере страны, особенно на севере Курземе - до +5 градусов.

Днем воздух прогреется до +23..+26 градусов, на части побережья и под облаками в Латгале не будет теплее +20..+23 градусов.

Будет дуть слабый ветер, возможно и безветрие.

В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха ночью будет держаться немного выше отметки в +10 градусов, днем же воздух прогреется до +24..+25 градусов, у моря - до +21 градуса.