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7 фактов о Далай-ламе. Простой монах и необыкновенный человек

Марина Сиунова/ Русский TVNET
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Фото: SCANPIX/REUTERS

Cегодня в Риге начинаются учения Его Святейшества Далай-ламы XIV. В холле Skonto духовный лидер буддистов проведет учения для стран Балтии и России. 16 и 17 июня Далай-лама даст интерпретацию одного из величайших сочинений буддизма ‒ Алмазной сутры. А 18 июня проведет посвящение в практику Манджушри, Будды Мудрости, одного из самых любимых божеств в тибетском буддизме. Для сотен миллионов людей по всему миру Далай-лама ‒ непререкаемый авторитет. За что его столь высоко почитают? И чем так особенна его жизнь? Ответы вы найдете в этой статье.

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Он правда - живой Будда?
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Детство Далай-ламы. Как нашли особого ребенка?
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Семь лет в Тибете. Судьбоносное знакомство
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Изгнание из Тибета
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Лауреат Нобелевской премии мира
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Как проходит обычный день Далай-ламы
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Так говорит Далай-лама
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