7 фактов о Далай-ламе. Простой монах и необыкновенный человек

Cегодня в Риге начинаются учения Его Святейшества Далай-ламы XIV. В холле Skonto духовный лидер буддистов проведет учения для стран Балтии и России. 16 и 17 июня Далай-лама даст интерпретацию одного из величайших сочинений буддизма ‒ Алмазной сутры. А 18 июня проведет посвящение в практику Манджушри, Будды Мудрости, одного из самых любимых божеств в тибетском буддизме. Для сотен миллионов людей по всему миру Далай-лама ‒ непререкаемый авторитет. За что его столь высоко почитают? И чем так особенна его жизнь? Ответы вы найдете в этой статье.