Уволилась член правления Больницы Страдиня Арта Бирума

Сегодня на ее место был назначен руководитель отдела нового строительства больницы Янис Комисарс. Он будет выполнять должностные обязанности до тех пор, пока держатель госдолей капитала не назначит на эту должность кандидата, выбранного в порядке открытого конкурса.

Работу в правлении Больницы Страдиня продолжат председатель Илзе Крейцберга и член правления Элита Буша.