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Уволилась член правления Больницы Страдиня Арта Бирума

LETA
Арта Бирума | Фото: Evija Trifanova/LETA

В конце мая Арта Бирума подала заявление об увольнении с должности члена правления Клинической университетской больницы Паула Страдиня, сообщил агентству ЛЕТА представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

Сегодня на ее место был назначен руководитель отдела нового строительства больницы Янис Комисарс. Он будет выполнять должностные обязанности до тех пор, пока держатель госдолей капитала не назначит на эту должность кандидата, выбранного в порядке открытого конкурса.

Работу в правлении Больницы Страдиня продолжат председатель Илзе Крейцберга и член правления Элита Буша.

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