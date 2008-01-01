Вентспилс и Сааремаа могут связать паромом

Управление Вентспилсского свободного порта продолжает работать над возобновлением паромного сообщения между Вентспилсом и Сааремаа и надеется, что через год оно будет возобновлено, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений порта Инга Иевиня.

Сегодня Вентспилсский порт принимал делегацию самоуправления Сааремаа во главе с его руководителем Малисом Калласом. Обе стороны хотят возобновить паромное сообщение в туристическом сезоне 2019 года.

Каллас отметил, что паромная линия между Сааремаа и Латвией важна не только для местного самоуправления, но и для всей Эстонии.

Паром на линии Вентспилс-Минту (Сааремаа) курсировал с 2005 до 2008 года. За это время паром «Scania» на 300 пассажиров перевез по этому маршруту почти 60 тыс. человек. Из-за экономического кризиса в 2008 году дочернее предприятие «SSC Ferries» компании «Saaremaa Laevakompanii» закрыло линию.