Разрешено купаться на пляже в Мерсрагсе

Теперь купаться разрешено также на пляже в Мерсрагсе, где Госинспекция здравоохранения (ГИЗ) ранее запретила купание, сообщили агентству ЛЕТА в ГИЗ.

После повторных проверок качества воды в Мерсрагсе микробиологическое загрязнение выявлено не было, поэтому здесь опять разрешено купаться.

Сегодня ГИЗ сообщила, что на юрмальских пляжах в Дзинтари и Вайвари, где ранее ГИЗ не рекомендовала купаться людям с повышенной чувствительностью, качество воды опять отвечает установленным требованиям, и купаться здесь вновь разрешено всем.

Из-за загрязнения воды в начале июня ГИЗ запретила купаться в Мерсрагсе и не рекомендовала купаться в Дзинтари и Вайвари.

ГИЗ проверяет качество воды на 56 официальных пляжах на взморье и возле внутренних водоемов в течение всего купального сезона - до 15 сентября.