Парламентская фракция «Единства» сегодня еще не определилась с позицией по затребованной оппозицией отставке министра юстиции Дзинтарса Расначса (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и планирует сформулировать ее в четверг перед пленарным заседанием Сейма.

Несколько депутатов от «Единства» склоняются к тому, чтобы поддержать требование отставки Расначса, большинство же считает необходимым соблюдать коалиционный договор и проголосовать против его отставки.

Председатель фракции «Единства» Хосам Абу Мери сказал агентству ЛЕТА, что на заседании фракции в среду депутаты выразили недовольство работой Раснчаса по упорядочению системы неплатежеспособности. Однако поскольку «Единство» - коалиционная фракция, она должна проголосовать против отставки министра, подчеркнул он.

Зампредседателя национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Гайдис Берзиньш сказал агентству ЛЕТА, что не считает упреки в адрес Расначса обоснованными, и что ВЛ-ТБ/ДННЛ его поддерживает.

Заявление о выражении недоверия Расначсу подписали 16 депутатов от оппозиционных партий «Согласие» и «No sirds Latvijai», а также не входящие во фракции депутаты, включая Романа Романа Межецкого.

Латвийское объединение регионов (ЛОР) отдельно подало свой запрос об отставке Расначса, подписанный десятью депутатами.

Фракция ЛОР считает, что министр юстиции ответственен за неупорядоченное законодательство в отношении работы администраторов неплатежеспособности, поэтому должен взять на себя ответственность за правонарушения в отрасли. Процесс администрирования неплатежеспособности все эти годы приносил пользу только самим администраторам, но не способствовал получению выгоды государством, указывают представители ЛОР.

Комментируя запрос о своей отставке, Расначс через своего пресс-секретаря Андриса Витенбургса сказал агентству ЛETA: «Это будет прекрасная возможность публично проинформировать Сейм и широкую общественность о проведенных реформах и предстоящих задачах в обеспечении системы контроля за процессом неплатежеспособности».