В «мешках КГБ» - участники двух легендарных латвийских рок-групп

В так называемых «мешках КГБ» есть и участники двух легендарных латвийских рок-групп, которые известны патриотическими песнями.

Как «Новостям LNT» в среду вечерам рассказал историк и член научно-исследовательской комиссии по изучению деятельности КГБ Оярс Степенс, который в Бюро по защите Сатверсме сам исследовал картотеку, КГБ сообщало об участниках существующих до сих пор рок-групп. Корни одной можно найти в Курземе, второй - в Видземе.

Комиссия закончила окончательное сообщение, которое пока что не доступно публично и не подано в Министерство образования и науки. Оказалось, что в БЗС хранилось 4650 карточек агентов КГБ.

В «мешках КГБ» - около 600 сотрудников сферы культуры. Открытое комиссией подтверждает, что среди них - хорошо известные артисты театральной сцены, писатели, художники и легендарные рок-музыканты, известные исполнением патриотических песен.

«Здесь очень известные люди. Театр выглядит плохо. Музыка - не так плохо, но тоже плохо. Плохо выглядят минимум две большие, все еще существующие группы», - рассказал Степенс.

Как уже писал Русский TVNET, данная картотека позволяет идентифицировать часть агентов, которые вербовались с 1944 по 1991 год, преимущественно в последние десятилетия существования СССР.

Карточки можно разделить на пять категорий, из которых часть заведена на лиц, не оформленных как агенты, а еще часть числятся кандидатами на вербовку. В основном в картотеке содержатся данные о людях, которые на момент вербовки проживали на территории Латвии, но часть была завербована за пределами страны.

Из картотеки следует, что агенты вербовались во всех слоях общества - это школьники, студенты, колхозники, работники совхозов, учреждений образования и культуры, научные работники, священнослужители и др. Представлены лица и с начальным, и средним, и высшим образованием.

По данным агентства ЛЕТА, в картотеке имеются данные на 77 агентов, связанных с различными религиозными организациями, в том числе 61 агент представлял крупнейшие христианские конфессии Латвии. Примерно половина агентов была из римско-католической церкви, также были агенты из евангелическо-лютеранской и православной церквей, старообрядцев, баптистов, а также один раввин Рижской синагоги. Среди агентов числятся бывшие и нынешние руководители и известные деятели христианских конфессий. Несколько агентов, которые во время вербовки учились в духовных семинариях, в настоящее занимают высокие церковные посты за пределами Латвии.

В картотеке имеется 600 карточек агентов из числа работников культуры ЛССР, в том числе вербовались не только, писатели, художники, композиторы, но и директора домов культуры и клубов, эстрадные исполнители, участники рок-групп и даже диджеи.

Из картотеки следует, что более половины агентов были латыши, представлены также русские, украинцы, белорусы, поляки и евреи, представители других народов СССР. Также было завербовано несколько немцев, французов и один бельгиец.