В реках вода прогрелась до +21, а скоро станет еще теплее

Температура воды в большинстве латвийских рек и озер составляет +16..+21 градус, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Венте, Лиелупе и Даугаве температура воды в четверг составляет около +20 градусов, в Гауе возле Сигулды - +17 градусов. Температура воды в больших озерах - +17..+20 градусов.

В море сегодня утром температура воды составляла +13..+17 градусов.

В реках также наблюдается низкий уровень воды. В ближайшие дни в связи с ожидаемой жарой температура воды в водоемах будет повышаться.