На стол могут попасть овощи с кишечной палочкой

Используемый в сельском хозяйстве ил сточных вод содержит патогенные, вызывающие инфекции бактерии, содержание которых во много раз превышает норму, рекомендованную Европейской комиссией для компоста и дигестата, пишет Latvijas avīze.

Такие данные получены по результатам анализов, проведенных экспертами Латвийской ассоциации переработчиков отходов.

Это означает, что существует угроза здоровью потребителей и работников сельского хозяйства, которые удобряют посевы илом, а также это удобрение может быть причиной необъяснимых вспышек кишечных инфекций.

В настоящее время действующие правила требуют определять в осадке сточных вод только содержание тяжелых металлов и еще ряд показателей, но бактериологическое загрязнение к ним не относится.