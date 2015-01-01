Новый центр мигрантов в Муцениеки пустует

Поток и легальных, и нелегальных мигрантов в Латвию иссяк. Хотя программа ЕС по перемещению беженцев еще не закончилась, сотрудничество с Италией буксует. Также меньше стали стремиться к счастливому будущему в Польше вьетнамцы, которые использовали для нелегального транзита Латвию.

В настоящее время построенная в Муцениеки тюрьма для нелегалов пустует.

С начала года за незаконное пересечение зеленой границы задержано 45 граждан третьих стран, из них 43 вьетнамцев.

Выдворены из Латвии за это время 66 иностранцев, из них большинство те же вьетнамцы - 50 человек.

Как сообщает Управление по делам гражданства и миграции, в настоящее время в Муцениеки содержатся 49 ищущих убежища, из них только семь человек прибыли по программе перемещения беженцев ЕС.

Остальные проникли в Латвию нелегально - это граждане Таджикистана, России. Азербайджана, Судана, Киргизии, Афганистана, Сирии.

В 2015 году Латвия подписала соглашение о том, что в течение двух лет по программе перемещения беженцев ЕС примет 531 человека из Греции и Италии.

На данный момент приняты 374 человека, так как Италия задерживает распределение потоков мигрантов.