Семья три раза возвращалась в Латвию, но из-за низких зарплат и высоких налогов выбрала Англию

Часть латвийцев после возвращения на родину из Великобритании спустя несколько месяцев все-таки принимают решение вернуться обратно за границу. Людей гонят низкие зарплаты, долгие часы работы и высокие налоги, отсутствие дружелюбного графика работы для мамочек - так латвийцы объяснили свое решение передаче LNT Ziņās.

«Спустя полгода проживания в Латвии я поняла, что тут я ничего не могу. Не могу открыть свой бизнес поскольку налоговая политика не сбалансирована и не привлекательна. От тебя только требуют, хотя ты даже еще не начал работать», - рассказывает жительница английского города Рагби Ивета Зиле, которая три раза пыталась вернуться в Латвию. «Видя, что моя мама три раза пыталась вернуться в Латвию, но у нее не получилось и у меня нет желания вернуться домой. Но, если зарплата будет хотя бы 800 евро в месяц на руки, то проблем бы не было», говорит Давидс.

Похожая история у семьи Трейню. Вернувшись в Латвию в первый раз, их ждало большое разочарование. Теперь в Великобританию переехала вся семья, включая маму и папу.

«В Латвии надо было работать по 14-15 часов в день. Я почти что не видела свою семью. Ситуация была такая, что дети начали назвать мамой бабушку. В Англии я работала по 8 часов, там у меня было два официальных выходных», - рассказывает живущая в английском Рагби Кристиана Петровска-Трейне.