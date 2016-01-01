Одной рукой дают, а другой забирают: Многодетной семье отказали в налоговой скидки

Многодетной вентспилчанке Винете, которая воспитывает четверых детей, было отказано в скидке на эксплутационный налог при очередном прохождении техосмотра машины в CSDD, сообщает передача Bez Tabu. Женщина в шоке.

Техосмотр Винета прошла в декабре 2016 года, а в следующий раз ей надо было показать машину только в январе 2018 года. Поэтому в это году на техосмотре женщине надо было заплатить дорожный налог за два года. Женщина была готова к этому. Но, скидку за это год применила, а за прошлый - отказали.

А все потому, что женщина приехала на техосмотр не в январе, а только сейчас. Как говорит Винета, машина стояла во дворе, а она больше гуляла с новорожденным пешком. Да и лишних денег в тот момент у семьи не было.

«Я в шоке, что несмотря на статус многодетной семьи, мне отказали в скидке. Одной рукой государство нам дает, а другой забирает», - говорит Винета.

Все надо делать вовремя, так объясняют ситуацию ответственные чиновники указав, что семья просрочила срок за который применяется скидка.

В CSDD посоветовали отправить чек в налоговую службу, чтобы они вернули деньги но СГД отказало женщине. Ответив, что не были соблюдены сроки прохождения техосмотра.