Бермудский треугольник в Бабитском озере: вчера загадочно исчезли 8 подростков

13 июня 2018 года во второй половине дня добровольцам Bezvests.lv поступил вызов от встревоженных родителей, которые сообщали, что их дети - пятеро парней и девушек 17-18 лет взяли напрокат лодку на озере Бабите, уехали покататься на час, но прошло уже пять часов, лодка уплыла, и с того момента никто больше ребят не видел.

Все телефоны находятся вне зоны доступа. Родители встревожились ни на шутку и заявили в полицию, сообщили и в поисковую организацию Bezvests.lv. Добровольцы тут же выехали на поиски. Первым делом запустили дрон, чтобы обследовать озеро с высоты. Затем, так как уже темнело и видимость в сумерках значительно ухудшилась, запустили над озером и вдоль берегов еще один - более мощный дрон - трикоптер с тепловизором.

Теплокамера, встроенная в дрон, помогла бы обнаружить подростков с воздуха. Основных версий было две: подростки могли просто заблудиться, катаясь на лодке, и не найдя дорогу назад ( телефоны у всех разрядились), просто причалить к берегу, или же лодка могла перевернуться: в трехместной лодке было пять человек. Проверялись все версии. Параллельно поискам с воздуха, добровольцы разделились на группы и объехали озеро в поисках лодки. Кинологи - Лайла Скроделе, Гунтис Скроделис с акитой Юлэ, Константин Михайлов с немецкой овчаркой Декамерон прошли вдоль береговой зоны.

Тем временем, в беседе с хозяином лодочной станции выяснилось, что пропало не пять подростков, а восемь:

трое ребят, не дождавшись своих пятерых друзей назад, взяли еще одну лодку и отправились их искать. И... тоже пропали.

Волонтеры Александр Богданов и Гита Балтуша, обследуя озеро вдоль берега, в течение часа нашли вторую группу ребят на расстоянии примерно 4 км от лодочной базы и, вместе с родителями подростков помогли им причалить к берегу. Затем ребята уже родителями были доставлены на базу отдыха - целыми и невредимыми - на машине.

Следы первой группы любителей водных прогулок тоже были обнаружены: Виктория Мельникова с оператором Bezvests.lv обследовали заросший камышами берег в районе другой базы отдыха - Amazone - примерно в трех километрах от лодочной станции. И там, в камышах, нашли брошенную зеленую весельную лодку, на которой, по словам владельца местной базы, и каталась компания из пяти подростков.

Он сказал добровольцам, что видел, как пятеро ребят причалили и затем прошли от озера в сторону шоссе. Владелец лодки тут же приехал и признал свою собственность.

В итоге выяснилось, что ребята просто заблудились в островах и камышах непростого по ландшафту Бабитского озера, и, выбившись из сил, решили добираться назад уже посуху.

К счастью, все вернулись домой живыми и здоровыми, но понервничать заставили всех - и друзей, и родителей, и владельца базы отдыха. Приехала также «скорая» и пожарные, но их помощь, к счастью, не понадобилась.

Эта одна из историй с хорошим концом в довольно богатом опыте добровольцев Bezvests.lv. Руководитель организации Александр Фаминский обращает внимание родителей: «Заметьте, у всей компании мобильные телефоны были разряжены. В итоге созвониться ни с кем из пропавших было фактически невозможно.

Конечно, в головы родителей лезли самые страшные мысли. А телефонов друзей своих детей многие из них не знали. И других родителей тоже. Это непростительная оплошность.

В итоге связь была потеряна. Стоит учиться на чужих ошибках: отправляя детей в поездку, лучше заранее поинтересоваться, куда именно они едут, запастись координатами и контактными телефонами других участников поездки, а также их родителей. И желательно брать с собой в поездки запасные батареи или powerbank для телефонов или кулоны с GPS. Их батареи держат дольше, чем в телефонах. И по сигналу GPS легко можно найти место нахождения пропавшего человека.»