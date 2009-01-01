После заявления Медведева смена латвийского паспорта на российский уже не кажется такой привлекательной

В четверг, 14 июня, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания кабмина, сообщает ТАСС.

Переходный период предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. Начать повышение пенсионного возраста предлагается в 2019 году, рассказал Медведев.

В свете этой новости мысль о смене латвийского паспорта на российский уже не кажется такой привлекательной.

До сих пор в России женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет. И столь ранний выход на пенсию мотивировал многих латвийцев получить российское гражданство и пенсию.

В 2009 году было зафиксировано самое большое количество обращений на принятие российского гражданства - около пяти тысяч. Ведь в Латвии пенсионный возраст 62 года с 1 января 2014 года ежегодно увеличивается на 3 месяца – и с 1 января 2025 года этот возраст достигнет 65 лет.

Не все могут так долго работать по состоянию здоровья или другим объективным причинам, поэтому российская пенсия, хоть и не большая, для многих была спасением.