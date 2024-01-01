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Ночной заезд по улице Сканстес: внесены изменения в график 24 автобуса

Riga.lv
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Rīgas satiksme информирует, что в связи с Ночным заездом по улице Сканстес в субботу, 16 июня, с 20:00 по направлению из центра и с 22:00 по направлению в центр будут внесены изменения в график движения автобуса 24-го маршрута.

Автобусы 24-го маршрута будут курсировать по улице Абренес по маршруту до улицы Пулквиежа Бриежа, далее по Пулквиежа Бриежа, Ганибу дамбис, улице Тилта и далее по маршруту.

По направлению с Мангальсалы будет курсировать по маршруту до улицы Тилта, далее по Тилта, Ганибу дамбис, Пулквиежа Бриежа и далее по маршруту. На протяжении объездного пути будут закрыты остановки «Sporta iela», «Arēna Rīga», «Upes iela». На Ганибу дамбис автобусы 24-го маршрута будут останавливаться на остановках 2-го автобуса.

Первый рейс по объездному пути в 20:14 от ул. Абренес, с Мангальсалы – в 21:27.

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