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Около 1000 человек участвуют в Вецриге в шествии памяти жертв коммунистического геноцида

LETA
Фото: Toms Koklītis/LETA

Около 1000 человек участвовали в Риге в шествии памяти жертв коммунистического геноцида от Музея оккупации к памятнику Свободы.

Во главе шествия шли политики - спикер Сейма Инара Мурниеце, министр образования и науки Карлис Шадурскис. Многие участники шли с флагами Латвии в траурном оформлении.

Как правило, в шествиях памяти жертв коммунистического геноцида принимают участие люди старшего поколения, но на сей раз были и группы молодежи. Происходящее фотографировали многочисленные туристы.

Позже у памятника Свободы предусмотрена минута молчания, торжественная смена почетного караула и церемония возложения цветов.

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