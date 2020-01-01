В 2020 году в стране будет 700 километров велодорожек

К 2020 году протяженность велодорожек в Латвии должна достичь 700 километров, при этом 30% населения страны будет передвигаться на велосипеде по крайней мере раз в неделю.

Это предусмотрено разработанным Минсообщения планом развития велосипедного сообщения на 2018-2020 годы. В Европейском союзе ежедневно на велосипедах передвигаются в среднем 8% населения - это четвертый наиболее широко распространенный способ передвижения после автомобилей, общественного транспорта и ходьбы пешком. Основные преимущества велотранспорта - удобство, скорость и доступность инфраструктуры.

Оригинал материала

Сегодня в Латвии около 23% населения ездят на велосипеде по крайней мере один день в неделю, а план Минсообщения предусматривает увеличение числа велосипедистов к 2020 году до 30%. Для этого необходимы различные меры - улучшение нормативной базы и стандартов велосипедного сообщения, разработка принципов велосипедной инфраструктуры в самоуправлениях, популяризация этого способа передвижения. В настоящее время протяженность велодорожек в стране составляет 624 км, а к 2020 году она должна достичь 700 километров.