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Завершен длившийся три года ремонт улицы Барона

LETA/rus.db.lv
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Фото: Zane Bitere/LETA

Через три года строительства и разного рода ремонтов ул. Кр. Барона в Риге принята наконец в эксплуатацию, подтвердила агентству ЛЕТА представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Обновление проезжей части улицы началось в сентябре 2015 года и окончилось в августе 2016 года. Строительство тротуаров началось в июле 2016 года и завершилось в октябре.

Однако более двух лет улицу невозможно было принять в эксплуатацию из-за разного рода дефектов, на которые указывали и эксперты, и горожане. Строители устраняли дефекты за свои средства.

Работы по обновлению проезжей части ул. Барона стоили 2,6 млн евро, тротуары - 900 тыс. евро. Ответственным предприятием была строительная фирма Binders.

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