Начата реконструкция дорожной переправы на Аугуста Деглава

Департамент сообщения Рижской думы информирует, что работы по реконструкции дорожной переправы на Аугуста Деглава проводит литовское предприятие АО «Kauno tiltai».

На эстакаде Аугуста Деглава планируется провести ремонт спуска с переправы и конструкции опор, проложить новые деформационные швы, построить новый барьер безопасности и установить новую конструкцию тротуарных перил на переправе и на опорной стене, контактные сети, сеть с низким электропотреблением и новое освещение, перестроить часть дороги и обновить дорожное покрытие.

Во время реконструкции будет построена новая конструкция тротуара, которая обеспечит пешеходную и велосипедную дорожку проезжей части по левой строне

(в направлении от центра).

В результате реконструкции будет обеспечен и благоустроен проезд под путепроводом – для этого продлят улицу Вагону. Дополнительно к этому, будет установлена новая конструкция лестницы, идущая с расширенных тротуаров путепровода до продленной улицы Вагону.

Новая лестница будет построена в первый этап работ, поэтому на текущий момент транспортные ограничения введены не будут.

Работы по реконструкции дорожной переправы на Аугуста Деглава за 4,27 млн евро проводит литовское предприятие АО «Kauno tiltai».