В МОН определили «обязательный минимум» учеников в средней школе

В классе средней школы в больших городах должно учиться по крайней мере 25 детей, в отдаленных регионах - 12, свидетельствует подготовленный Министерством образования и науки (МОН) проект правил.

В настоящий момент закон об образовании делегирует правительству установление минимального количества учеников в классе и критерии максимального количества в каждой группе классов.

Министерство проанализировало данные Государственной системы информации образования о количестве учеников в школах на этапе среднего образования и определило, что в республиканских городах количество учеников в средней школе должно быть 25 в классе и 138 в группе классов, в Адажском, Бабитском, Царникавском, Гаркалнском, Икшкильском, Инчукалнском, Кекавском, Марупском, Олайнском, Саласпилсском, Саулкрастском и Стопиньском краях - 22 ученика в классе и 120 в группе классов. 12 учеников в классе и 33 в группе классов могут быть в учебных заведениях, расстояние от которых до ближайшей средней школы составляет 25 км и больше.

Согласно предложению МОН, максимально допустимое количество учащихся в классе устанавливает руководитель учебного заведения.