Вейонис призвал ценить и беречь свободу Латвии

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, глава государства сказал, что депортации 14 июня 1941 года в Латвии, Литве и Эстонии были частью Второй мировой войны, и, не разделяя людей по национальности и полу, из Латвии с корнями вырвали и выслали тех, кто выступал за свое государство - самых умных, предприимчивых и смелых.

Он напомнил, что в первый год оккупации жертвами новой власти стали около 30 тыс. граждан Латвии, в том числе половина попала в лагеря и в отдаленные регионы СССР. Люди всегда будут помнить сегодняшнюю дату.

Вейонис добавил, что депортации самым жестоким способом напоминают, какой ценой досталась свобода. «Давайте выступать за укрепление своего государства, и всегда будем вспоминать тех, кто такой возможности был лишен», - сказал президент.

Сегодня в Риге проходят минуты памяти, концерты, шествие и другие мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида.