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Вейонис призвал ценить и беречь свободу Латвии

LETA
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Президент Латвии Раймонд Вейонис | Фото: Zane Bitere / LETA

Народ Латвии должен ценить и беречь свободу государства, заявил на мероприятии памяти жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы президент Латвии Раймонд Вейонис.

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, глава государства сказал, что депортации 14 июня 1941 года в Латвии, Литве и Эстонии были частью Второй мировой войны, и, не разделяя людей по национальности и полу, из Латвии с корнями вырвали и выслали тех, кто выступал за свое государство - самых умных, предприимчивых и смелых.

Он напомнил, что в первый год оккупации жертвами новой власти стали около 30 тыс. граждан Латвии, в том числе половина попала в лагеря и в отдаленные регионы СССР. Люди всегда будут помнить сегодняшнюю дату.

Вейонис добавил, что депортации самым жестоким способом напоминают, какой ценой досталась свобода. «Давайте выступать за укрепление своего государства, и всегда будем вспоминать тех, кто такой возможности был лишен», - сказал президент.

Сегодня в Риге проходят минуты памяти, концерты, шествие и другие мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида.

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