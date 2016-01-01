По делу «Vairаk saules» двое задержанных отпущены под залог

По делу о вмешательстве в работу кассовых аппаратов в сети ресторанов «Vairаk saules» под арестом остался один человек, а к остальным трем применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Суд Видземского предместья установил арест как меру пресечения для троих, но с условием, что двое могут внести залог. Залог уже внесен, и подозреваемые находятся на свободе.

Четвертый подозреваемый, оставшийся под арестом, не связан с ресторанами, сообщила представитель «Vairаk saules» Лаура Минскере. Этот человек обеспечивал ресторанам содержание камер видеонаблюдения и интернет-сети.

Как сообщалось, в конце мая начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.