На следующей неделе погода в Латвии изменится: дожди, грозы и туман

На следующей неделе Латвию достигнет обширная зона осадков. Синоптики также обещают сильные дожди и грозу.

К концу выходных погода существенно не изменится. Будет облачно, но значительных осадков не предвидится.

На большей части территории страны воздух прогреется до +21 ... + 26 градусов, и только в некоторых частях побережья температура не поднимется выше +18 ... + 20 градусов. Ночью температура воздуха будет в пределах +10 ... + 15 градусов, но в некоторых местах, столбик термометра может опуститься до +7 ... + 9 градусов. Утром может быть сильный туман.

На следующей неделе северную часть Европы пересекут несколько активных циклонов, которые определят погоду в нашей стране. Их влияние увеличит количества облаков, и во вторник в Латвии могут начаться сильные дожди.