Цены и здравоохранение: латвийцы назвали главные проблемы страны

Главными проблемами страны жители Латвии считают ситуацию в сфере здравоохранения и социальной защиты, рост цен, инфляцию и дороговизну жизни, свидетельствуют данные проведенного в марте опроса «Евробарометр».

37% опрошенных назвали главными проблемами Латвии ситуацию в здравоохранении и социальной защите, и это на 5 процентных пунктов больше, чем полгода назад. 31% беспокоит рост цен, инфляция и дороговизну жизни, осенью так думали 30%.

28% считают проблемой налоговую систему, 24% - безработицу, 29% и 19% - пенсии и экономическую ситуацию.

Занятость назвали проблемой 22% опрошенных, систему образования - 13%, иммиграцию - 7%.

В то же время на уровне ЕС основные опасения связаны с иммиграцией - 38% респондентов, что на один процентный пункт меньше, чем осенью, назвали иммиграцию главной проблемой, с которой сталкивается ЕС. Вторая часто упоминаемая проблема в ЕС - это терроризм, который упомянули 29% опрошенных в странах ЕС.

Опрос проводился с 17 по 28 марта в 34 странах, в том числе 28 странах ЕС.