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В Екабпилсе ночью трехлетний мальчик один гулял по улице

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

14 июня, в 4 часа ночи, полиция получила звонок от очевидицы, которая сообщила, что на улице Ригас в Екабпилсе гуляет трехлетний мальчик без сопровождения взрослых, сообщили в Госполиции.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что дом мальчика находится недалеко. Вскоре на улице появилась и его мать, которая рассказала, что около часа ночи ушла к подруге, а сына оставила дома одного.

Сотрудники полиции передали ребенка бабушке, о чем проинформировали Сиротский суд и соцслужбу. В отношении матери начато административное делопроизводство.

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