В Янову ночь ожидается дождь, температура +7..+12 градусов

До понедельника погодные условия в Латвии не изменятся, а в дальнейшем ожидается усиление ветра, кратковременные дожди и станет прохладнее, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и «Global Forecast System».

В конце недели ожидается переменная облачность без существенных осадков, а на следующей неделе через Европу пройдут несколько циклонов, что повлияет на погоду и в Латвии. Западный, северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с и принесет более прохладный воздух.

Согласно прогнозу «Global Forecast System», 23 июня, на Лиго, в Латвии будет дуть порывистый ветер, температура воздуха не превысит +13..+18 градусов. В Янову ночь пройдет дождь, температура понизится до +7..+12 градусов.

Согласно другим прогнозам, на праздник будет теплее - +20 градусов и выше, и на большей части территории осадков не ожидается.