Собираетесь после работы поехать за Ригу? Это будет не так-то и просто

В пятницу во второй половине дня автоводителям придется считаться с тем, что под Ригой, а также в направлении Юрмалы и Саулкрасте, движение может быть увеличено, поэтому стоит выезжать заранее, сообщает агентство ЛЕТА.

Кроме того, не стоит забывать, что во всей сети государственных автодорог проходит активный сезон строительных работы и введены ограничения движения. С полной картой строительных работ можно ознакомиться на сайте www.lvceli.lv.

В связи с затяжной сухой погодой на грунтовых автодорогах продолжает усиленно образовываться пыль, поэтому автоводителей призывают выбирать соответствующую дистанцию и скорость движения. В Латвии более половины автодорог имеют грунтовое покрытие, большая часть из них - дороги местного значения.

Продолжаются строительные работы на Рижской окружной (А4) в стороне Саласпилса на участке от Авоты до путепровода через железную дорогу у Даугавпилсского шоссе (А6). Там наблюдаются ограничения движения, из-за которых движение сильно замедлено. Как транзитному транспорту, так и местным жителям Latvijas Valsts ceļi советует выбирать объездные пути. Ремонтные работы на Рижской окружной дороге возможно проехать за неполный час.

Одна из самых обширных ремонтных работ в стране ведется на автодороге Аугшлигатне-Скривери (Р32) от Мадлиены до Скривери, где 16 участков со светофорами, а их проезд потребует полтора часа. Строительные работы начались и на участке от Аугшлигатне до Нитауре.

Подобная ситуация наблюдается и на региональной автодороге Резекне-Гулбене (Р36), где дорога с Резекненской окружной до границы Балвского края потребует полтора часа, так как там семь участков со светофорами, а ширина дороги от Резекне до Аудрини сужена до трех метров .

И на дороге от Риги до Резекне или обратно на участке от Варакляны до Виляны (А12) нужно считаться с обширными ремонтными работами и шестью участками со светофорами, которые можно преодолеть за неполный час.

По дороге из Риги в Даугавпилс и обратно нужно считаться с тем, что ремонтные работы там ведутся на нескольких участках. Ближайшие к Риге участки - от Икшкиле до Огре, между Лиелварде и Кайбалой, от Дзелмес до «Клиндзини», от «Клиндзини» до Сельскохозяйственного института в Скривери и от Стукмани от Плявиняс. Ремонтные работы ведутся и на мосту через Айвиексте, движение по направлению в Даугавпилс проходит по мосту, а в направлении Риги - по объездной дороге через Глазниеки.

На участке Таллинского шоссе (А1) от Дунты до Светциемса проходит обновление дорожного покрытия, там имеются 1-2 участка со светофорами, преодоление которых может потребовать полчаса.

В воскресенье, 17 июня, под Мадоной пройдут велосоревнования, поэтому будет закрыто и ограничено движение на нескольких дорогах местного значения и муниципальных автодорогах, предупреждает Latvijas Valsts ceļi.